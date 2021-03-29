Депутат Госдумы Выборный пожаловался в Генпрокуратуру на инстаграм Dolce & Gabbana

Депутат Госдумы Анатолий Выборный направил в Генпрокуратуру России запрос с просьбой проверить Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana на "пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних", пишут "Известия".

В запросе Выборный указал, что в соцсети есть публикации, в которых показаны нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров, и этот контент попадает под нарушение ст. 6.21 КоАП. По мнению депутата, этот контент должен быть ограничен для просмотра детьми в России.

"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия". Посмотрите, как активно пошел этот процесс в последнее время. В голливудских фильмах всё больше и больше сюжетов прямо или косвенно посвящено теме гомосексуальности. Выходят сериалы, в которых главные актеры практикуют нетрадиционные отношения, а всех персонажей, которые выражают сомнение, выставляют глупыми, нелепыми и всегда проигрывающими", - заявил Выборный.

По его словам, российские власти пытаются "держать оборону в нашей стране", а лиц нетрадиционной ориентации "мы не травим, не преследуем, а лишь устанавливаем заслон для информационной атаки против наших ценностей". По версии депутата, блокировка такого контента – ответная мера против "агрессии ЛГБТ".