Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник лайт"

Министерство здравоохранения получило документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник лайт", передает ТАСС.

Обновлено 16:05 Изначально агентство сообщило о регистрации вакцины, но помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что ведомство получило досье на регистрацию вакцины, и в ближайшее время будет проведена экспертиза.

"В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение", - сказал Кузнецов.

Клинические испытания "лайт-вакцины" от центра имени Гамалеи начались в январе 2021 года. Срок действия этой вакцины, в отличие от основной, "Спутник V", будет немного меньше: по прогнозу, антитела от нее будут сохраняться в течение четырех-пяти месяцев.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой был "Спутник V", также зарегистрированы "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".