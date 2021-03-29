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15:40

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник лайт"

фото ЗакС политика Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник лайт"

Министерство здравоохранения получило документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник лайт", передает ТАСС.

Обновлено 16:05 Изначально агентство сообщило о регистрации вакцины, но помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что ведомство получило досье на регистрацию вакцины, и в ближайшее время будет проведена экспертиза.

"В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение", - сказал Кузнецов. 

Клинические испытания "лайт-вакцины" от центра имени Гамалеи начались в январе 2021 года. Срок действия этой вакцины, в отличие от основной, "Спутник V", будет немного меньше: по прогнозу, антитела от нее будут сохраняться в течение четырех-пяти месяцев.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой был "Спутник V", также зарегистрированы "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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