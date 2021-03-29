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16:56

На Васильевском острове приступили к демонтажу "сталинской" школы: на её месте появится общежитие

фото ЗакС политика На Васильевском острове приступили к демонтажу "сталинской" школы: на её месте появится общежитие

Активисты инициативной группы "Живём на Васильевском" оповестили, что на 14-й лини В.О. - на пересечении с Малым проспектом - начали сносить здание 1936 года постройки. Некогда в нём размещалась школа.

На месте дома должны возвести новое общежитие Горного университета. Разрешение на проведение работ на объекте вуз получил ещё в феврале 2020 года.

Сначала сравняли с землей бывший спортивный зал, сейчас же, судя по фотографиям, работники демонтируют основной массив школы.

В здании ранее располагалась школа №575, оно было возведено по проекту классика "сталинской" конструктивистской архитектуры Ноя Троцкого

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