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17:14

Суд обязал комздрав обеспечить ребенка с нейробластомой нужным лекарством

фото ЗакС политика Суд обязал комздрав обеспечить ребенка с нейробластомой нужным лекарством

Куйбышевский суд Петербурга удовлетворил иск к комитету по здравоохранению с требованием обеспечить ребенка с офранным заболеванием незарегистрированным в России лекарством, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Максим 2018 года рождения имеет статус ребенка-инвалида, он болен нейробластомой (рак симпатической нервной системы – прим. ЗАКС.Ру). Ему по жизненным показаниям требуется незарегистрированное в России 12 флаконов незарегистрированного в РФ препарата "Динутуксимаб бета" в дозировке 4.5 мг/мл. Комитет по здравоохранению отказал в его закупке, поскольку в соответствии с инструкцией по применению этот препарат вводится в виде внутривенной инфузии в условиях стационара и не применяется амбулаторно.

Суд удовлетворил требования заявителя, и комитету предписано обеспечить ребенка нужным препаратом в указанном объеме. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

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