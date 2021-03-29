В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Законодательное собрание Челябинской области внесло на рассмотрение федерального парламента проект закона, предполагающего введение обязательной регистрации домашних питомцев, информирует РИА "Новости".

Норма об обязательной постановке на учёт животных, указывают авторы инициативы, позволит оперативнее возвращать "потеряшек" их владельцам. К тому же, предполагается, что новое положение в законе будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

В законопроекте прописаны также позиции об отлове безнадзорных питомцев.

На сегодняшний день животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности после лечения, стерилизации и вакцинации, подлежат возврату на прежние места их обитания. Однако, отмечают авторы инициативы, "учитывая потенциальную опасность безнадзорных четвероногих, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в законе, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов", а именно - в детсады, школы, медицинские организации, детские площадки, на которых они были пойманы.