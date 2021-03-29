Суд отказал петербурженке в оплате лекарства в 2 млн долларов для ее сына с СМА

Куйбышевский суд Петербурга отказал в удовлетворении иска Светланы Гепаловой к комитету по здравоохранению о предоставлении препарата "Золгенсма" для ее сына со спинальной мышечной атрофией, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Это был второй иск Гепаловой к комздраву, который она подала в конце 2020 года. До этого она подавала иск в августе того же года, но тогда суд также ей отказал в удовлетворении требований, и апелляционная инстанция подтвердила это решение.

Во втором иске Гепалова привела обоснования, указывавшие на рекомендации врачей по использованию "Золгенсма" для ребенка, которому уже исполнилось два года: это лекарство применяется до достижения этого возраста. В Европе применение "Золгенсма" ограничено не возрастом, а массой пациента: до 21 кг.

Заявительница приложила к иску копию заключения консилиума врачей из Казани, копии ответов из клиник Германии и США о возможности планового лечения ребенка, предварительная стоимость лечения в которых оценивалась не менее чем в 2 млн долларов, а также распечатку с сайта компании "Новартис", в которой речь шла об отзыве о возможности применения лекарства для пациентов с СМА старшей группе и рекомендации "провести опорное подтверждение исследования для дополнения существующих данных".

Однако суд счел, что документы не заверены надлежащим образом, подлинник заключения казанских врачей не предоставлен, ответы клиник не легализованы, распечатка с сайта не закреплена нотариальным протоколом осмотра сайта. Тогда иск был оставлен без движения, чтобы заявительница устранила недостатки.

"Золгенсма" - самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость оценивается в 2,1 млн долларов, для пациента достаточно одной его инъекции за всю жизнь. Препарат не зарегистрирован в России.