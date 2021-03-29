Невзирая на предписание КГИОП, у пошедшего трещинами дома Чубакова продолжилась стройка

Строительный девелопер Sun Development возобновил работы по возведению жилого дома на 11-й линии Васильевского острова, несмотря на то, что ранее петербургский комитет по государственному контролю и охране памятников выдал компании предписание остановить стройку.

Запрет на возведение, выписанный КГИОП, обусловлен тем, что по соседству со стройплощадкой начал разрушаться Дом Чубакова, являющийся объектом культнаследия: дом пошёл трещинами. Их наличие на фасаде ещё осенью прошлого года зафиксировали специалисты комитета.

"С началом активной фазы строительства ЖК по адресу 11-я линия, 56, В.О., мы фиксируем в доме появление многочисленных трещин, дефектов в несущих конструкциях, перекосов дверных проемов и оконных рам (активное увеличение трещин подтверждается неоднократным падением "маячков" в подъездах", - указывалось в письме жителей Дома Чубакова.

Добавим также, за состоянием объекта культурного наследия должна следить компания-застройщик.