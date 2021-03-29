Окружающий Охтинский мыс забор начали укорачивать

Жители Петербурга заметили, что некоторую часть забора у Охтинского мыса начали демонтировать: речь идёт об отрезке защитного ограждения у Малоохтинской набережной.

В то же время в компании "Газпром нефть" - собственника территории мыса - успокоили, заверив, что забор в скором времени вернётся на место.

"Сейчас специалисты приводят его в соответствие с требованиями Правительства Петербурга: меняют его высотность. Она должна быть 2-2,5 метра, согласно документам. Это необходимо, чтобы не нарушать требования о внешнем виде ограждений строительных площадок в городе", - уточнили представители компании, чей комментарий приводит "Петербургский Дневник".