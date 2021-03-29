Книгу Киры Ярмыш напечатают дополнительным тиражом из-за высокого спроса

Издательство Corpus решило напечатать дополнительный тираж книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш "Невероятные происшествия в женской камере № 3", передает "Дождь".

Дополнительно будет напечатано 7 тысяч экземпляров через несколько недель. В издательстве пояснили, что книгу раскупили в магазинах и на ярмарке Non/fiction.

Это не первый раз, когда издательство печатает дополнительный тираж книги Ярмыш. Первый тираж был в две тысячи экземпляров, затем допечатали еще три. Представитель издательства отметила, что для первой книги это "неплохой результат".

Книга "Невероятные происшествия в камере № 3", вышедшая в издательстве Corpus, посвящена пребыванию в женском спецприемнике и основана на личном опыте Ярмыш, которая в настоящее время находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу".

Ранее организаторы Non/fiction отказалась проводить запланированное представление книги. После этого многие участники ярмарки в своих выступлениях упоминали роман.