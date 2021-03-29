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19:30

Книгу Киры Ярмыш напечатают дополнительным тиражом из-за высокого спроса

фото ЗакС политика Книгу Киры Ярмыш напечатают дополнительным тиражом из-за высокого спроса

Издательство Corpus решило напечатать дополнительный тираж книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш "Невероятные происшествия в женской камере № 3", передает "Дождь".

Дополнительно будет напечатано 7 тысяч экземпляров через несколько недель. В издательстве пояснили, что книгу раскупили в магазинах и на ярмарке Non/fiction.

Это не первый раз, когда издательство печатает дополнительный тираж книги Ярмыш. Первый тираж был две тысячи экземпляром, затем допечатали еще три. Представитель издательства отметила, что для первой книги это "неплохой результат".

Книга "Невероятные происшествия в камере № 3", вышедшая в издательстве Corpus, посвящена пребыванию в женском спецприемнике и основана на личном опыте Ярмыш, которая в настоящее время находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу".

Ранее организаторы Non/fiction отказалась проводить запланированное представление книги. После этого многие участники ярмарки в своих выступлениях упоминали роман.

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19:30 Книгу Киры Ярмыш напечатают дополнительным тиражом из-за высокого спроса

18:59 Окружающий Охтинский мыс забор начали укорачивать

18:53 Суд отказался приостановить статус иноагента главреда "Псковской губернии"

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