Владельцев баров-нарушителей на Рубинштейна могут начать привлекать к уголовной ответственности

Владельцев баров на улице Рубинштейна, работающих без лицензии на продажу алкоголя, могут начать привлекать к уголовной ответственности вместо административной, рассказал ЗАКС.Ру глава МО "Владимирский" Денис Тихоненко.

В Невской ратуши состоялось совещание рабочей группы по мониторингу нарушений в барах на Рубинштейна, в котором приняли участие Тихоненко, первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, сотрудники Роспотребнадзора. Приглашали и полицейских, но их на совещании не было, отметил муниципал.

На совещании участники, в том числе, пришли к выводу, что привлечение к административной ответственности оказалось для владельцев баров-нарушителей "как комариный укус" и ни к какому результату не привело.

"Пришли к мнению, что только уголовное преследование может решить этот вопрос", - заключил Тихоненко. По его словам, с этим выводом согласился и представитель Смольного Ситов.

Тихоненко сообщил, что в апреле планируется вместе с комитетом по промышленной политике, полицией и прокуратурой выработать механизмы возбуждения уголовных дел в отношении 28 баров на улице Рубинштейна, которые работают без лицензии.

Депутаты МО "Владимирский" каждую неделю ходят в бары на улице Рубинштейна с рейдами. Особенно часто они приходят в бар "Угрюмочная". И 19, и 27 марта они вызывали полицию в заведение, причем 19 марта прибывшие правоохранители потребовали от муниципалов освободить помещение. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о ситуации.