Переизбрание Памфиловой: "Фокус на Санкт-Петербург останется"

Председателем Центральной избирательной комиссии нового состава снова стала Элла Памфилова. Опрошенные ЗАКС.Ру эксперты считают, что это было ожидаемое решение Центризбиркома. А вот в вопросе о том, изменится ли как-то политика Памфиловой в общем и в отношении Петербурга, мнения собеседников издания разделились.

Полномочия действовавшего с 2016 года состава Центризбиркома закончились 28 марта. Его возглавляла также Элла Памфилова, которую в состав комиссии выдвинул президент России. О том, выдвинет ли глава государства Владимир Путин Памфилову в новый состав ЦИКа, долгое время достоверно не было известно.

В декабре 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ушел от прямого ответа на вопрос о дальнейшей карьере руководителя Центризбиркома. По его словам, подобные решения не анонсируются.

- Кадровую работу мы никогда не комментировали, это является правилом, - заявил Песков.

Подобный ответ породил разговоры о том, что Памфилова может не получить назначения в новый состав Центризбиркома, который будет работать с 2021 года по 2026 год. Не ответил Песков о судьбе главы ЦИК и 18 марта 2021 года, хотя уже на следующий день Путин подписал указ о назначении пяти кандидатур в новый состав Центральной избирательной комиссии: в списке значилась и Памфилова. В 2020 году президент затянул с представлением своей пятерки. В прошлые года указ публиковался до 15 марта, отметило движение за права избирателей "Голос" (подразделение "Голоса" - МОФ "ГОЛОС-Урал" - внесено Минюстом в реестр иностранных агентов), например, в 2016 году - документ обнародовали 3 марта.

На первом заседании обновленный Центризбирком проголосовал за назначение Памфиловой в председатели. За нее отдали голоса 14 из 15 членов комиссии, еще один голос ушел Александру Курдюмову. Итоги выборов председателя утвердили единогласно.

Координатор организации "Наблюдатели Петербурга" Глеб Чипига в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что не загадывал: останется Памфилова в комиссии и на месте председателя или нет.

- Действительно, разговоры ходили разные. У меня было ощущение, что возможно после всероссийского голосования может быть ее поменяют, но на основании разговоров просто составить какое-то мнение тяжело, это, в общем-то, догадки, - сказал Чипига.

Он отметил, что на одном из последних заседаний прежнего состава ЦИК по вопросам в повестке и тому, как именно их обсуждали, стало ясно, что Памфилова остается. Сомнений в ее переизбрании не было у членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии от Партии роста Алексея Березина и от "Яблока" Ольги Покровской.

- Насколько я понимаю, по крайней мере большая часть общества оценивает ее работу все-таки положительно, - поделился мнением Березин.

По его словам, переназначение Памфиловой это хорошее решение комиссии. Ее предшественник Владимир Чуров "занимался только лампочками", а не избирательным процессом в отличие от Памфиловой, считает Березин. Член ГИК надеется, что глава Центризбиркома продолжит обещанную работу по оздоровлению петербургской избирательной системы.

Березин сообщил, что представители ЦИК недавно проверяли работу территориальных избирательных комиссий города. Березин предполагает, что проверка должна была выявить существующие проблемы, и Центризбирком заявит о них. Он напомнил, что около половины из ТИК Петербурга в ближайшее время должны сменить составы.

- Я думаю, что во второй половине апреля, где-то 20 апреля должно состояться формирование новых 30 составов территориальных избирательных комиссий и назначение председателей. На примере этого процесса мы, возможно, что-то увидим, какие-то подвижки, - сказал Березин.

В 2020 году Горизбирком создал 34 новых территориальных избиркома. Памфилова раскритиковала способ их формирования. По ее мнению, некоторые ТИКи напоминают "отстойники", в которых набрали близких к чиновникам людей.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский сообщил, что ЦИК не знакомил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с итогами своей проверки ТИКов. О результатах возможно станет известно на одном из ближайших заседаний Центризбиркома, предположил Краснянский. Он считает, что переизбрание Памфиловой председателем ЦИК - это больше хорошая новость.

- Все-таки она у нас строгий председатель. Нас часто критикует, чтобы мы тут не бронзовели, наверно - полезно, - сказал Краснянский.

Координатор движения за права избирателей "Голос" в Петербурге Наталия Менькова считает, что Памфилова продолжит пристально следить за работой избирательной системы Северной Столицы. Это даже хорошо, уверена Менькова.

- Переназначение Эллы Александровны на пост председателя, мне кажется, значит, что фокус на Санкт-Петербург останется. Мы будем таким объектом, на котором будет максимально концентрироваться все, но это неудивительно - у нас один из самых интересных регионов, - заявила представитель "Голоса".

В целом же, по ее мнению, ситуация сильно не изменится ни в худшую, ни в лучшую сторону. С ней согласен координатор "Наблюдателей Петербурга" Чипига, который мало верит в то, что работа по оздоровлению избирательной системы города продолжится. Обычно в Петербурге только меняют руководителя городского избиркома: "Я не заметил в этом какого-то оздоровления", заявил Чипига. Он считает, что избирательная система Петербурга не изменится с переназначением Памфиловой. Он напомнил, что она руководила Центризбиркомом в 2016 году. Тогда в Петербурге с нарушениями прошли выборы депутатов в Законодательное собрание и Государственную Думу, считает Чипига. Сейчас никаких поводов предположить, что ситуация изменится, нет, добавил координатор "Наблюдателей Петербурга":

- Я, к сожалению, не вижу предпосылок для того, чтобы что-то могло поменяться.

С ним согласна член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. Она считает, что председатель Центризбиркома мало что решает - всем руководит администрация президента (АП). В новом составе вообще одну из ключевых ролей отвели бывшей сотруднице АП - секретарем избрали Наталью Бударину, отметила Покровская. Она считает, что ситуация в стране и в Петербурге к лучшему уже не изменится.

- Только в худшую сторону. Не из-за Эллы Александровны Памфиловой, а из-за общей обстановки в стране. Вы же видите, что происходит: все зажимают. Эта поправка к Конституции принималась понятно как. Им это очень понравилось. Вот я боюсь, что сейчас все пойдет к этому же: продленные голосования, ограничения права на наблюдение и так далее, - заявила Покровская.

София Саттарова