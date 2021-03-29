Зампред ОНК во Владимирской области назвал жалобы Навального на боли в спине и ноге симуляцией

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Владимир Григорян обвинил Алексея Навального в симуляции проблем со здоровьем и при этом дал понять, что не посещал политика в исправительной колонии № 2 в Покрове, передает "Дождь".

"Я тоже плохо себя чувствую, я сейчас в госпитале лежу. Я что, пойду жаловаться кому-то куда-то? У них там права больше, чем у нас. А Навальный там больше симулирует, чем что-то делает", - сказал Григорян в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о болях Навального в спине и проблемах с ногой.

На вопрос, почему у Навального нет доступа к необходимым лекарствам, Григорян заявил, что это не так, он "почти 30 лет проработал в этом ФСИН", и лекарств "для вас и для нас может и не быть, а для него есть".

"Я вам говорю, для вас с нами не достать это лекарство, а для них обязательно. У них отдельное идет финансирование, отдельно все это есть. А Навальный больше симулирует. Так что не переживайте за него", - заявил Григорян.

Другой член владимирской ОНК Юрий Белокрылин заявил, что "не доверяет писанине" о жалобах Навального, как и самому политику. "Я к нему отношусь очень негативно – к Навальному", - подчеркнул член ОНК.

Члены регионального ОНК посетили Навального в колонии накануне. Политик рассказал им о болях и просил передать обезболивающее "Диклофенак". Адвокат Вадим Кобзев передавал слова Навального, который раскритиковал ОНК по Владимирской области. По словам политика, он "40 минут подробно рассказывал им про неоказание медпомощи, про кучу жалоб на здоровье, про то, что мне не сообщают диагноз и результаты МРТ".

О том, что Навальному стало хуже в покровской колонии, стало известно 24 марта: соратники оппозиционера сообщили, что он испытывает сильные боли в спине и у него отнимается нога. Супруга политика Юлия Навальная потребовала, чтобы её мужу незамедлительно оказали требуемую помощь.

Летом 2020 года Навальный пережил отравление, три недели он провёл в коме и после этого осенью проходил реабилитацию в Германии. При этом во ФСИН оценили здоровье политика как "удовлетворительное".

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру