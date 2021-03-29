Итоговое сочинение для школьников перенесли на середину апреля

Министерство просвещения передвинуло сроки проведения итоговых сочинений в рамках государственной итоговой аттестации, приказ опубликован на портале правовой информации.

Ученики 11 класса будут писать итоговые сочинения 15 апреля вместо 5-го. Дополнительные дни для тех, кто не сдал сразу или не явился вовремя по уважительной причине, назначены на 21 апреля и 5 мая.

Итоговые сочинения – это допуск для выпускников 11-х классов к ЕГЭ. При его оценке выставляется "зачет" или "незачет". Изначально писать его школьники должны были в декабре, но затем срок перенесли на начало апреля из-за эпидемии коронавируса.