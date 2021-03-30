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9:56

Песков - об отсутствии Путина в соцсетях: Ему это не надо

фото ЗакС политика Песков - об отсутствии Путина в соцсетях: Ему это не надо

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что Владимир Путин не регистрировался в соцсетях, потому что ему "это ничего не дает".

"Сам он в социальных сетях не присутствует. У него есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах", - сказал Песков.

По его словам, Путину "это не надо" и "ничего не дает больше того, что у него есть". К тому же тратить время на ведение странички в соцсетях Путин не станет, но и не захочет, чтобы это делал за него пресс-секретарь, пояснил Песков.

В ответ на вопрос, нет ли опасности, что Путин зависит от тех, кто передает ему информацию, Песков отметил, что в дайджестах "богатая палитра источников информации". Говоря об общении Путина с молодежью, Песков указал, что президент общается с молодыми людьми вживую и "достаточно активнее".

Ранее Путин пообещал подумать над тем, чтобы завести собственный блог.

фото: kremlin.ru

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