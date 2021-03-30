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12:30

Политолог Пастухов: Дело против отца Ивана Жданова войдет в историю как прецедент

фото ЗакС политика Политолог Пастухов: Дело против отца Ивана Жданова войдет в историю как прецедент

Уголовному делу против 66-летнего отца оппозиционера Ивана Жданова и его аресту дал экспертную оценку политолог Владимир Пастухов. Преследование родственников инакомыслящих вызвало у него в памяти ассоциацию с большевистским террором, правда, заметил он, и для современной России такого рода дела - не новость. Отличие дела в отношении Юрия Жданова, по мнению политолога, состоит в его "демонстративном каноническом политическом профиле" и "смехотворности фабулы обвинения".

"Человек в рамках комиссии подписывает какой-то документ. Нет ущерба, чтобы он в судебной порядке был возмущен. Нет ответственности ни одного лица, которое принимало решение и собственно, того лица, которое якобы совершило мошеннические действия. То есть это классический пример фабрикации уголовного дела в отношении лица", - рассудил аналитик в интервью "Эху Москвы".

На ум Пастухову также пришло скандальное дело Сергея Магнитского: покойный арестант не был первым россиянином, умершим от проблем со здоровьем в заключении, но дело стало своего рода прецедентом и "брендом" несправедливости.

"Дело Жданова в этом смысле станет тоже брендом", - предрек политолог.

Российская власть, по его оценке, существенно радикализовалась в отношении ее противников с момента, когда стало известно о возвращении Алексея Навального на родину. Теперь, как ему представляется, "душить" будут не только членов команды Навального, но следует ждать и репрессий против сторонников Михаила Ходорковского.

Напомним, что отца Жданова государство преследует за один эпизод, связанный с его работой в администрации поселка Искателей в НАО. Находясь в составе локальной жилищной комиссии, он рекомендовал руководителю поселка предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма. Это сочли превышением должностных полномочий.

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