ЛДПР приглашает петербуржцев сдать кровь в своем штабе

В штабе петербургского отделения ЛДПР 31 марта пройдет акция по сдаче донорской крови, сообщили представители партии.

Акция продлится с 9:00 до 12:00, она организована при поддержке Городской станции переливания крови. ЛДПР призвала доноров направить вырученные средства в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, напомнив, что определение фенотипа каждого нового потенциального донора обходится организации в 7 тысяч рублей.

"Все вырученные средства мы также предлагаем направить для осуществления процедуры типирования костного мозга. Чем больше людей проходит эту процедуру, тем больше нуждающихся в трансплантации костного мозга получает шанс на выздоровление", - заявил координатор ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин.

Донором может статью любой желающий, но нужно предварительно ознакомиться с противопоказаниями и узнать об отводах. Окончательное решение о допуске к процедуре примет врач-трансфузиолог. В ЛДПР пообещали, что акция пройдет с соблюдением всех предписанных санитарных норм.