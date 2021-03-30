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12:57

Cуд признал нормы положения об учете бездомных не соответствующих Уставу Петербурга

фото ЗакС политика Cуд признал нормы положения об учете бездомных не соответствующих Уставу Петербурга

Уставный суд Петербурга 30 марта огласил решение по заявлению пяти депутатов Законодательного собрания о защите бездомных.  Обращение в суд подали Михаил Амосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Максим Резник, Борис Вишневский ("Яблоко") и Александр Рассудов (КПРФ). Они заявили, что некоторые нормы положения "Об учете граждан Российской Федерации без определенного места жительства", которое приняло правительство Петербурга, не соответствуют Уставу города и вводят дискриминацию. В частности, для получения социальной поддержки бездомному необходимо встать на учет, а это возможно только для тех, у кого последним местом регистрации был Петербург или Ленинград. 

Таким образом даже долго проживающие в городе люди, но не сумевшие сделать себе регистрацию, лишаются социальной помощи, отметил в суде представитель депутатов. Представители правительства Петербурга настаивали на том, что положение написано в рамках компетенции ведомства, а бездомные могут получить соцпомощь и другими способами. Например, получить временную регистрацию в социальных организациях, пояснили представители правительства. 

Уставный суд все же решил, что некоторые нормы не соответствуют Уставу. В Основном документе города сказано, что правительство может издавать нормативные документы в рамках законов Петербурга. При этом, "нормативные правовые акты не могут изменять закон Санкт-Петербурга и подменять собою его нормы", отметил Уставный суд. Ни в одном городском законе и Социальном кодексе города не написано, что для постановки на учет человеку нужна последняя регистрация в Петербурге, сказано в решении суда.В итоге Уставный суд признал не соответствующими Уставу нормы, по которым бездомным отказывалось в постановке на учет, если у них не было последней регистрации в Петербурге или Ленинграде. 

Отметим, это последнее дело, которое рассматривал Уставный суд Петербурга. После принятия поправок в Конституцию, подобные органы в России упраздняются. Сейчас Законодательное собрание Петербурга разрабатывает документы по ликвидации Уставного суда. 

София Саттарова


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