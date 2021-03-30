Cуд признал нормы положения об учете бездомных не соответствующих Уставу Петербурга

Уставный суд Петербурга 30 марта огласил решение по заявлению пяти депутатов Законодательного собрания о защите бездомных. Обращение в суд подали Михаил Амосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Максим Резник, Борис Вишневский ("Яблоко") и Александр Рассудов (КПРФ). Они заявили, что некоторые нормы положения "Об учете граждан Российской Федерации без определенного места жительства", которое приняло правительство Петербурга, не соответствуют Уставу города и вводят дискриминацию. В частности, для получения социальной поддержки бездомному необходимо встать на учет, а это возможно только для тех, у кого последним местом регистрации был Петербург или Ленинград.

Таким образом даже долго проживающие в городе люди, но не сумевшие сделать себе регистрацию, лишаются социальной помощи, отметил в суде представитель депутатов. Представители правительства Петербурга настаивали на том, что положение написано в рамках компетенции ведомства, а бездомные могут получить соцпомощь и другими способами. Например, получить временную регистрацию в социальных организациях, пояснили представители правительства.

Уставный суд все же решил, что некоторые нормы не соответствуют Уставу. В Основном документе города сказано, что правительство может издавать нормативные документы в рамках законов Петербурга. При этом, "нормативные правовые акты не могут изменять закон Санкт-Петербурга и подменять собою его нормы", отметил Уставный суд. Ни в одном городском законе и Социальном кодексе города не написано, что для постановки на учет человеку нужна последняя регистрация в Петербурге, сказано в решении суда.В итоге Уставный суд признал не соответствующими Уставу нормы, по которым бездомным отказывалось в постановке на учет, если у них не было последней регистрации в Петербурге или Ленинграде.

Отметим, это последнее дело, которое рассматривал Уставный суд Петербурга. После принятия поправок в Конституцию, подобные органы в России упраздняются. Сейчас Законодательное собрание Петербурга разрабатывает документы по ликвидации Уставного суда.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.