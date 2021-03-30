Голикова рассказала о существенном снижении числа абортов в России

Вице-премьер Татьяна Голикова обнародовала статистику по абортам в России за последние пять лет. По имеющимся у чиновницы данным, с 2016 года их стало меньше на 39%.

"Это серьезные цифры, но, тем не менее, потенциал в этом вопросе еще есть", - цитирует женщину "Интерфакс".

С ее точки зрения, во многом помогло исправить ситуацию создание центров медико-социальной помощи беременных, которые сумели показать эффективность даже в карантинных условиях 2020 года. За прошлый год около 50 тысяч посетительниц этих учреждений удалось убедить в нецелесообразности аборта и взять под наблюдение.

Статистика также показывает, что средний возраст рождения первого ребенка в России продолжает сдвигаться в сторону увеличения и сегодня составляет 30 лет. Вместе с тем, россиянок репродуктивного возраста становится все меньше и меньше.

"Численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%. Такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе приводит к сокращению рождений в РФ", - резюмировала Голикова.

фото: kremlin.ru