Вишневский просит прокуратуру Мурманска добиться освобождения главы турклуба "Скиф" из СИЗО

Депутат Заксобрания Борис Вишневский направил обращение зампрокурору Мурманской области с просьбой опротестовать решение Мурманского горсуда арестовать руководителя тургруппы клуба "СКИФ" Сергея Смирнова, сообщил депутат в соцсетях.

Мурманский горсуд 25 марта арестовал Смирнова на два месяца. Дело возбудили после того, как группа подростков в составе тургруппы 22 марта попала под лавину в Хибинах, погибла 12-летняя девочка. По версии следствия, Смирнов решил срезать путь, отклонился от заданного маршрута и повел детей в горы, хотя те не имели должной экипировки для этого. Смирнов настаивает на том, что от маршрута он не отклонялся.

К Вишневскому обратился родительский комитета туристического клуба "СКИФ". Его представители считают, что Смирнов сделал все, чтобы в его силах для спасения девочки, а причиной ее гибели стало позднее прибытие на место спасателей и недостаточная слаженность работы и оснащение экстренных служб Мурманской области.

"Когда до места происшествия добрались первые спасатели, и девочка была еще жива, среди спасателей не было профессионального медика, и не было возможности транспортировки пострадавшей, поскольку ни власти Мурманской области, ни МЧС не могли оперативно решить вопрос о направлении вертолета. И кстати, как сообщают родители, попавших под лавину откапывали не спасатели (как сообщали мурманские СМИ), а сами туристы во главе со Смирновым, и еще две группы, подошедшие на помощь. В этих условиях искать "крайнего" в лице руководителя группы, который сделал все, что мог – совершенно неверно", - заявил депутат.

Ранее стало известно, что СК взял подписку о неразглашении с участников дела из-за того, что большинство свидетелей – несовершеннолетние. Мурманский СК расследует дело ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни), СК по Петербургу – по ст. 293 УК РФ (халатность).

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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