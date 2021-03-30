В Белоострове появится храмовый комплекс

Приход домового храма Марии Магдалины, расположенный на Васильевском острове, накануне получил от петербургских чиновников разрешение на строительство целого храмового комплекса в Белоострове, передает издание "Канонер". Объект расположится на месте нынешней деревянной Алексеевской церкви, которая представляет собой временное сооружение и была построена менее года назад. Комплекс займет принадлежащий приходу участок между рекой Сестрой и Сестрорецким шоссе.

В состав нового архитектурного ансамбля войдет, помимо церкви Покрова Пресвятой Богородицы, здание, обозначенное как "ресурсный досуговый центр во имя Алексия, человека Божия".

Во второй половине 2010-х годов по инициативе РПЦ ради будущего строительства на местности вырубили фрагмент леса.