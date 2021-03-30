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16:53

Историк Дмитриев обжаловал свой приговор в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Историк Дмитриев обжаловал свой приговор в ЕСПЧ

Карельский историк Юрий Дмитриев подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свой приговор, сообщает правозащитный центр "Мемориал" (признан Минюстом НКО-иноагентом на территории России).

В жалобе юристы указали, что в отношении Дмитриева российский суд нарушил несколько статей Конвенции о защите прав человека: 6 (право на справедливый суд), 7 (наказание исключительно на основе закона), 8 (право на уважение частной жизни) отдельно и совокупно со ст. 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). По их мнению, в методах следствия есть признаки "намеренной фабрикации обвинений", в том числе использование анонимного заявления о якобы преступных действиях Дмитриева, привлечение заведомо неквалифицированных экспертов, психологическое давление на травмированного ситуацией подростка для получения ответов, необходимых обвинению.

К тому же, указали юристы, у Дмитриева были проблемы со слухом, из-за которых он не мог эффективно участвовать в рассмотрении дела апелляционной инстанцией. Медики констатировали у нго 30% утрату слуха. Дмитриев предупреждал суд об этом и ходатайствовал о личном присутствии в зале суда, но суд ему в этом отказал. По словам представителей "Мемориала", из-за этого Дмитриев слышал 40% от того, что происходило в зале заседаний.

Осенью 2020 года Верховный суд Карелии серьезно ужесточил приговор Дмитриеву, прибавив ему 10 лет к уже имевшемуся сроку. Историка обвинили в нарушении ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) в отношении его приемной дочери. До этого в 2016 году ему вменяли хранение на компьютере обнаженных снимков девочки. Экспертиза не признала эти снимки порнографическими, и Дмитриев был оправдан судом Петрозаводска. Однако в июне 2018 года Верховный суд Карелии вдруг приговор отменил.

И сам Дмитриев, и его соратники уверены, что его могут преследовать из-за работы в "Мемориале": историк занимался восстановлением памяти о жертвах политических репрессий в СССР.

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