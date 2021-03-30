18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:37

Проректора "Военмеха" отправили в СИЗО до конца апреля

фото ЗакС политика Проректора "Военмеха" отправили в СИЗО до конца апреля

Петроградский суд Петербурга арестовал проректора по экономике и развитию "Военмеха" Виталия Игнатенко и его помощника Александра Иванова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, Игнатенко и Иванов в декабре 2018 года подписали акт приемки-сдачи невыполненных по строительству учебно-лабораторного корпуса на 1-й Красноармейской улицы, на основании которого из государственного бюджета было выплачено не менее 96,1 млн рублей. Следствие считает, что Игнатенко действовал "из иной личной заинтересованности, выражающейся в желании приукрасить действительное положение дел при исполнении контракта".

Игнатенко оспаривал свою причастность и просил домашний арест или подписку о невыезде. Иванов, не оспаривая причастность, просил избрать домашний арест. В итоге в СИЗО они останутся до 28 апреля.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12:57 Cуд признал нормы положения об учете бездомных не соответствующих Уставу Петербурга

12:20 Прокуратура отказалась от иска о бездеятельности совета МО "Ульянка"

26 марта, 16:57 Фигурант дела о "золотых парашютах" в МВД отсудил у государства 700 тысяч рублей

26 марта, 14:56 Активиста, утверждающего, что он не был на вмененной ему акции, арестовали на 9 суток

25 марта, 13:51 Бывшего петербургского таможенника из-за взятки отправили в колонию

24 марта, 11:05 Помощница председателя Дзержинского суда станет мировым судьей

19 марта, 14:49 Объединенную пресс-службу петербургских судов обвинили в крупном вымогательстве

17 марта, 18:34 Кассационный суд подтвердил обязанность Университета профсоюзов восстановить "Дачу при саде "Озерки"

17 марта, 16:42 В суд поступили дела о насилии над полицейскими во время протестов на Сенной площади

15 марта, 20:40 Горсуд зарегистрировал дело о госизмене из-за продажи советских карт


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:43 В Ярославле облили зеленкой двух "навальнистов"

19:26 Муниципал: МО "Литейный округ" сократил траты на аппарат и местную администрацию

19:23 Смольный: Снижение второй волны эпидемии замедлилось

18:59 Дмитриева приветствует переизбрание Памфиловой

18:54 Борис Пиотровский войдет в состав совета директоров "Ленфильма"

18:25 Муниципал: Совет МО "Ульянка" отбил вторую атаку

18:23 СК и прокуратура занялись инцидентом с перевернувшимся судном в Ленобласти

18:21 Вишневский и Резник обратились к ректору СПбГУ в защиту отчисленной с журфака активистки

17:59 Чиновники в Архангельске приняли протестные плакаты как письменные обращения

17:55 Новый МФЦ в торговом комплексе в Колпино начнет работу с 1 апреля

17:37 Проректора "Военмеха" отправили в СИЗО до конца апреля

17:18 На Неве перевернулось строящееся судно

16:53 Историк Дмитриев обжаловал свой приговор в ЕСПЧ

16:33 Киностудия "Ленфильм" погасила большую часть долгов

16:15 Белорусскую активистку Штанько задержали на выходе из спецприемника в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru