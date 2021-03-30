Чиновники в Архангельске приняли протестные плакаты как письменные обращения

Поморский активист Александр Шанин, недовольный системой здравоохранения в регионе, вышел к зданию областного правительства с пикетом, имея при себе сразу несколько плакатов, пишет местный портал 29.ru. Личная проблема мужчины состоит в том, что на операции его мать заразилась коронавирусом, а самая ближайшая точка с лекарствами от инфекции находилась в 60 км от ее места проживания. Почти все слоганы демонстранта были обращены к главе Архангельской области Александру Цыбульскому.

"Цыбульский, лечи не меня, а систему здравоохранения!", "Цыбульский, в Бестужево из лекарств только лук! Ждем лето, появится подорожник", "Устьянская медицина тяжело больна, без хирургического вмешательства не обойтись", - было написано на самодельных плакатах.

Постояв некоторое время в пикете, Шанин зашел в приемную губернатору, чтобы передать свои транспаранты чиновникам. К его удивлению, плакаты приняли, сочтя их письменными обращениями.