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18:21

Вишневский и Резник обратились к ректору СПбГУ в защиту отчисленной с журфака активистки

фото ЗакС политика Вишневский и Резник обратились к ректору СПбГУ в защиту отчисленной с журфака активистки

Депутаты Заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник отправили обращения на имя ректора СПбГУ Николая Кропачева с призывом вмешаться в ситуацию с отчислением студентки журфака, сотрудницы "Команды 29" и активистки "Весны" Елены Скворцовой, свои обращения парламентарии опубликовали в соцсетях.

Резник подчеркнул, что не мог не обратить внимания на ситуацию, как школьный учитель и бывший глава постоянной комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа. По его мнению, ситуация с отчислением Скворцовой негативно влияет на репутацию его альма-матер. Депутат убежден, что администрация СПбГУ "обязана встать на сторону Елены Скворцовой".

Вишневский направил обращение Кропачеву и руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, также он обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить законность отчисления студентки. Он подчеркнул, что Скворцову отчислили за несдачу производственной практики, но фактически ее поставили в такие условия, что она не могла ее пройти, и прохождение сопровождалось множеством нарушений процедуры сдачи и пересдачи экзамена.

 "Санкт-Петербургский государственный университет — старейший и ведущий университет страны. Высокая репутация вуза укрепится ещё больше, если будет исправлена несправедливость", — заявил Вишневский. 

Напомним, об отчислении Скворцовой стало известно 22 февраля. За месяц до этого она участвовала в акции протеста в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в битье окон в офисе "Единой России". Скворцова рассказывала, что в январе неожиданно выяснилось, что издание, в котором она печаталась, перестало соответствовать нужным критериям, и ей срочно нужно было перепройти практику.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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