Борис Пиотровский войдет в состав совета директоров "Ленфильма"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на своей страничке во "ВКонтакте" сообщил, что вскоре войдет в состав совета директоров "Ленфильма".

Пиотровский встретился с новым директором "Ленфильма" Федором Щербаковым и обсудил с ним планы по развитию киностудии. Также они обсудили постепенное восстановление киносъёмочного процесса после эпидемии коронавируса и оздоровление финансовой деятельности учреждения.

По словам Пиотровского, к сентябрю 2022 года на территории "Ленфильма" откроется общественное пространство. Там появится пешеходная улица, которая соединит Каменноостровский проспект с Кронверской улицей. Также к этому времени благоустроят территорию и отремонтируют исторические фасады павильонов.

Щербаков сообщил, что "Ленфильм" погасил более двух третей своих долгов. Пока на студии "висит" долг в 631 млн рублей, студия надеется выплатить его до конца лета.

фото: Борис Пиотровский / "ВКонтакте"