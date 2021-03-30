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19:23

Смольный: Снижение второй волны эпидемии замедлилось

фото ЗакС политика Смольный: Снижение второй волны эпидемии замедлилось

Межведомственный координационный совет Петербурга по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новейшую статистическую сводку. По состоянию на 30 марта из всего инфекционного коечного фонда свободно 16,4% мест (878). Доля тяжелых больных в стационарах составляет 28%, при этом подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких 181 больной. За прошедшие сутки госпитализировали 221 человека, тогда как неделю назад их было немногим больше - 224.

"Снижение второй волны эпидемии замедлилось. Эпидемический процесс близок к плато. Ежедневно регистрируется относительно высокое число новых случаев заболевания", - говорится в комментариях к свежим цифрам.

Вероятность возникновения третьей волны коронавируса членами совета по-прежнему рассматривается как реальная. Предотвратить ее способна массовая вакцинация. Между тем, прививку себе сделали только 368 тысяч горожан.

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