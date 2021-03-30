В Ярославле облили зеленкой двух "навальнистов"

В одном из ярославских кафе неизвестный злоумышленник плеснул зеленкой в члена команды Алексея Навального, ведущего YouTube-канала "Штаб" Дмитрия Низовцева и его оператора Антона Лебединского. Фотографии и комментарии с места событий появились в микроблоге одного из активистов.

"Как говорят сотрудники заведения, он (нападавший - прим. ЗАКС.Ру) успел заказать себе какой-то кофе, переглянуться, посмотреть туда-сюда, а потом подбежал, плеснул и убежал. Здесь большая площадь залита: пол, стол, диванчик, меню, но вот конкретно на наши руки, лица и одежду попало немного", - приводит "МБХ Медиа" рассказ Низовцева.

По его словам, сотрудники заведения пошли навстречу потерпевшим и позволили им просмотреть записи с камер наблюдения.

Отметим, что зеленкой не раз обливали самого Навального. Один из таких инцидентов, имевший место весной 2017 года, привел к химическому ожогу глаза и потребовал госпитализации в зарубежную клинику. Нападавших российское государство не искало и не наказывало.