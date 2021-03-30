Петербургский метрополитен ищет нового кредитора для рефинансирования долга

ГУП "Петербургский метрополитен" разместил госзакупку для рефинансирования кредита в 5 млрд 926 млн рублей, который компания брала еще четыре года назад. Будущему партнеру по сделке компания готова выплатить проценты в размере 1 млрд 263 млн рублей. Контракт планируется заключить до конца апреля. На то, чтобы выплачивать долг, согласно техзаданию, у руководства подземки будет три года. Предприятие планирует поделить сумму на три части.

"Ежегодно тремя равными платежами в следующие даты: 29.04.2022, 28.04.2023, 30.04.2024", - говорится в материалах закупки.

Техническое задание отсылает к субсидии на увеличение уставного фонда ГУП "Петербургский метрополитен" из городского бюджета. Этими деньгами и будут погашать почти 6-миллиардный долг.