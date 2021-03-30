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20:49

"Сейчас угрозы нет": Вице-премьер Абрамченко проинспектировала полигон "Красный Бор"

фото ЗакС политика "Сейчас угрозы нет": Вице-премьер Абрамченко проинспектировала полигон "Красный Бор"

Зампред российского правительства Виктория Абрамченко посетила закрытый мусорный полигон "Красный Бор", рекультивация которого ожидается к 2024 году. Чиновница отметила особенность этого места, куда во второй половине XX века свозились отходы самого разного класса опасности со всего Советского Союза.

"Никакой документации, подтверждающей состав отходов в той или иной карте, нет. Поэтому мы должны сейчас очень грамотно подойти к изысканиям, сделать правильные выводы, убедиться, что мы знаем эти химические вещества и знаем, что с ними делать дальше в процессе рекультивации", - цитирует ее сайт кабмина.

По словам Абрамченко, 65 из 70 карт закрыты грунтом, а остальные пять тщательно контролируются, поэтому говорить о потенциальной угрозе окружающей среде не приходится.

"Наша задача в рамках неотложных мер – сделать то же самое, что мы делали на других площадках, например на площадке в Усолье-Сибирском: ликвидировать угрозу, свести к минимуму для окружающей среды и граждан, которые проживают в населённых пунктах рядом с полигоном", - рассудила вице-премьер.

Напомним, что в декабрьском разговоре с Абрамченко президент Владимир Путин раскритиковал ситуацию на полигоне, призвал соблюдать сроки работ и не забывать об объекте, на котором сосредоточено около 2 млн тонн химических отходов. В канун 2020 года его передали в федеральную собственность. Работы по рекультивации, заказанные Минприроды, ведет ФГУП "ФЭО". По их окончании участок огородят забором.

фото: lenobl.ru

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