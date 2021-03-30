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30 марта, 20:55

Жители Центрального района провели акцию в защиту сквера в Кузнечном переулке

фото ЗакС политика Жители Центрального района провели акцию в защиту сквера в Кузнечном переулке

Жители Центрального района Петербурга 30 марта встали в живую цепь против застройки сквера в Кузнечном переулке. На встрече собралось примерно 150 человек. В акции приняли участие депутаты Законодательного собрания Алексей Ковалёв ("Справедливая Россия") и Ольга Ходунова (КПРФ) и координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. 

Активисты требуют включить сквер в перечень ЗНОП, чтобы застройка территории по этому адресу стала невозможной. В пакете поправок от парламентской комиссии по городскому хозяйству к закону о ЗНОП территория в Кузнечном переулке снова лишается охранного статуса. Активисты надеются, что ситуация сможет измениться во время второго чтения законопроекта, которое состоится в среду, 31 марта.

Депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев во время общения c собравшимися петербуржцами заявил, что, по его мнению, поправка комиссии по городскому хозяйству подготовлена в соответствии с интересами губернатора города. 

— Достаточно, чтобы завтра на заседании представитель губернатора встал и сказал, что он против этой поправки. После этого никто не проголусует за нее. Но этого же не случится, вы сами понимаете. Ну вот, делайте выводы, — сказал депутат Законодательного собрания Алексей Ковалёв. 

Парламентарий также рассказал, что будет рассматриваться и его поправка, которая может помочь уберечь зеленую зону в Кузнечном переулке, но на поддержку коллег по ЗакСу он не надеется. 

Глава фракции КПРФ в городском парламенте Ольга Ходунова во время народного схода пообещала, что будет голосовать за внесение сквера в ЗНОП, но оптимизма насчет исхода рассмотрения этого вопроса в ЗакСе она не испытывает: 

— Только активная жизненная позиция депутатов, прежде всего, и жителей сможет изменить ситуацию. Но, к сожалению, мы должны понять, что оппозиционных депутатов в нашем Законодательном собрании всего 11 человек, - напомнила Ходунова во время своего выступления перед собравшимися.

В случае, если сквер не попадет под защиту закона о ЗНОП, координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров готовит "ответку". 

— Мы назовём имена тех мерзавцев, которые примут неправильное решение, будем продолжать называть их до конца года, и в конце концов они поймут, что весь народ против них, — рассказал Костров в беседе с ЗАКС.Ру. 

По мнению Кострова, власть должна обратить внимание на то, сколько людей готовы отстаивать зеленые зоны города в общем и территорию в Кузнечном переулке в частности, и переиграть свои планы по застройке сквера.

За ходом акции следили сотрудники полиции, которые приехали к Кузнечному переулку ещё за час до акции, но обошлось без задержаний. Организаторы заранее попросили участников отказаться от политических лозунгов и плакатов. В конце правоохранители провели беседу с Ярославом Костровым о том, что для массовых мероприятий необходимо согласование властей. 

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О планах застроить сквер в Кузнечном переулке стало известно еще в 2016 году. Тогда планировалось расширить территорию Музея Достоевского. С тех пор позиция властей по поводу застройки сквера несколько раз менялась. В 2018 году на ПМЭФ было заключено соглашение города с фондом "Петербург Достоевского" на строительство нового корпуса музея за 650 млн рублей. Позже, в 2019 году губернатор Александр Беглов называл застройку сквера недопустимой. В декабре 2020 года поправки, включающие сквер в список ЗНОП, были приняты в первом чтении. Ко второму чтению территорию сквера в Кузнечном переулке снова предложили исключить из охранного перечня.

Константин Леньков


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