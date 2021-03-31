В Ярославле полиция пришла в штаб Навального из-за дела о хищении электроэнергии

Ярославские правоохранители нагрянули с обысками в местный штаб Алексея Навального в рамках дела о краже электроэнергии, оповещается в Telegram-канале оппозиционеров.

Статья, в рамках которой проводятся следственные мероприятия, не конкретизируется, однако ранее активисты сообщали, что "Яргорэлектросети" обесточили здание, в котором локализуется штаб, "из-за подозрений в бездоговорном потреблении".

Напомним также, накануне - также в Ярославле - неизвестный человек облил зелёнкой ведущего YouTube-канала "Штаб" Дмитрия Низовцева и его оператора Антона Лебединского, приехавших в город для съемок нового расследования.