Любови Соболь не разрешили пикетировать в поддержку своего выдвижения в Госдуму

Префектура Центрального административного округа Москвы отказалась согласовывать пикеты предвыборному штабу Любови Соболь в поддержку её выдвижения в Государственную думу, делится "Коммерсант".

Активисты хотели провести ряд встреч с избирателями около стендов с её изображением, на котором также присутствовала бы надпись "Голос против Единой России".

Власти обосновали отказ действующими в Москве антивирусными ограничениями.

Даже несмотря на то, что Соболь пребывает под домашним арестом в рамках "санитарного дела", действующее законодательство не запрещает ей участвовать в предвыборной кампании. В штабе заявили, что уже к концу февраля свыше 6 тысяч граждан заполнили форму на "электоральном" сайте Соболь, выразив таким образом готовность поддержать её выдвижение в парламент.

Соболь собирается идти в Госдуму от Центрального округа Москвы.