Макаров выступил против "дома-гроба-2" на Петроградской стороне

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 31 марта в очередной раз раскритиковал уплотнительную застройку Петроградского района - своей избирательной территории.

Представляя депутатский запрос фракции "Единая Россия" к губернатору Александру Беглову, председатель городского парламента заявил, что участок неподалёку от дома 24 по Левашовскому проспекту якобы "втайне" был продан застройщику всего за 6 млн рублей.

- На этом участке опять планируют строить многоэтажный дом жилой. Может быть "дом-гроб-2" там появится, - добавил Макаров.

Он отметил, что запрос был составлен после обращений и требований от жителей Петроградской стороны. В документе единороссы попросили главу города взять ситуацию с участком на Левашовском проспекте под свой контроль и не допустить там строительства дома.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский спросил у Макарова, поддержит ли он поправку в защиту от застройки сквера в Кузнечном переулке. Прямого ответа председатель городского парламента не дал, но заявил, что "Единая Россия" обеспокоена написанием "зелёной книги" Петербурга.

Беспартийный Максим Резник предложил единороссам перейти от слов к делу и выступить с парламентским расследованием. Позже он заявил, что фракция партии власти в городском парламенте напоминает ему Бармалея из фильма "Айболит-66".

- Помните, была песня "Нормальные герои всегда идут в обход"? - добавил Резник.

Напомним, "домом-гробом" спикер ЗакСа ранее называл проект другого жилого комплекса, который планировалось построить на Петроградской стороне: ЖК Meltzer Hall на набережной реки Карповки.

Сергей Еремеев

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