Петербургский парламент предложит свои поправки в Градостроительный кодекс России

Законодательное собрание Петербурга на заседании 31 марта утвердило в целом пакет поправок ко второму чтению федерального законопроекта об изменении Градостроительного кодекса России, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, ЗакС предложил разрешить гражданам вносить свои предложения и замечания к публичным слушаниям через официальный сайт уполномоченного органа или специальную информационную систему.

Кроме того, документом предусмотрена возможность жителям подписываться на автоматическую рассылку объявлений о начале публичных слушаний.

Другой поправкой предлагается совместить период проведения собрания участников публичных слушаний и периода проведения экспозиции обсуждаемого проекта. По словам авторов документа, единороссов Сергея Никешина и Дениса Четырбока, это позволит участникам слушаний выступать с предложениями не только до, но и после проведения собрания.

"Предмет консультирования посетителей экспозиции предлагается ограничить вопросами, связанными с проектом, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров раскритиковал уплотнительную застройку Петроградской стороны. Он предположил, что у дома 24 по Левашовскому проспекту может появиться "дом-гроб-2".

Сергей Еремеев

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