Коронавирус выявили у еще 8,2 тысяч россиян, 715 из них – петербуржцы

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8275 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 408, а сумели поправиться 10 176 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1286 новых больных, в Петербурге – 715, в Подмосковье – 584. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 978 человек и скончалось 37.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии и Индии.