Количество детских суицидов в Петербурге за год выросло в 5 раз

Число суицидов несовершеннолетних в Петербурге в 2020 году возросло до 16, сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина во время своего доклада в Заксобрании 31 марта.

По её словам, в 2019 году в результате суицидов погибло 3 ребёнка.

Митянина поддержала запрет негативного контента как одну из мер борьбы с суицидальными настроениями среди детей. Она рассказала, что как минимум один из подростков, покончивших с собой в Петербурге, был поклонником недавно запрещённого аниме "Тетрадь смерти".

Тем не менее, детский омбудсмен заявила, что главной причиной для суицидов среди несовершеннолетних становятся конфликты в семьях или со сверстниками.

Сергей Еремеев