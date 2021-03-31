Митянина: На Avito за год дважды размещали объявления о продаже детей

Два объявления о продаже несовершеннолетних было найдено на сайте Avito в 2020 году, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время своего доклада в ЗакСе 31 марта.

- Одно из них размещалось в разделе "домашние питомцы" . За подписью "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить и воровать", - добавила она.

По словам детского омбудсмена, автор объявления объяснил правоохранительным органам, что сделал его "в воспитательных целях".

Митянина отметила, что за год в целом увеличилось количество преступлений в отношении детей. Вместе с тем, число преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось с 479 случаев в 2019 году до 443 в 2020-м.

Сергей Еремеев