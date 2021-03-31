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12:06

Прокремлевский политолог Марков видит в коронавирусе залог успеха единороссов

фото ЗакС политика Прокремлевский политолог Марков видит в коронавирусе залог успеха единороссов

Политолог Сергей Марков, традиционно отстаивающий точку зрения руководства РФ, предрек на осенних выборах в Госдуму практически неизбежную победу "Единой России". Важнейшим помощником для партии, по его мнению, стала пандемия коронавируса, которая при любом развитии эпидемиологической ситуации способна принести единороссам политические очки.

"При первом варианте мы побеждаем эпидемию, так сказать, нет третьей волны, уходят ограничения и так далее. Понятно, что население будет голосовать за партию власти в порядке благодарности", - описал он один из сценариев в интервью "Эху Москвы".

В свою очередь, при неблагоприятном ходе событий козыри, как считает Марков, вновь оказываются в руках у поддерживаемой им политической организации. Политолог отсылает к тому тезису, что в трудную минуту россиянам якобы свойственно желание сплочения, а не протеста.

"В эпидемии же не "Единая Россия", понятно, виновата. Во всем мире эта третья волна, это объективный такой фактор. Но если нам нужно всем вместе бороться с эпидемией, с каким-то бедствием, это значит, что коней на переправе не меняют. Не нужно менять начальника, не нужно никаких движений", - пояснил герой интервью.

Так или иначе, резюмировал гость студии, "эпидемия практически обрекает "Единую Россию" на победу". 

Отметим, что еще в прошлом году наиболее высокопоставленные единороссы заявляли о планах вновь получить в Госдуме конституционное большинство. Между тем, публикующиеся в последнее время рейтинги делают эту задачу затруднительной.

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