Устроившим факельное шествие против Роскомнадзора активистам "Весны" грозит до 10 суток ареста

Активисты "Весны", устроившие минувшим вечером факельное шествие против блокировки Twitter Роскомнадзором, провели ночь и до сих пор находятся в 52-м отделе полиции Красногвардейского района, пишет "Фонтанка". Там один пробудут вплоть до заседания суда: демонстрантам грозит до 10 суток административного ареста.

В полиции сидят "веснисты" Богдан Литвин, Никита Левкин, Георгий Смирнов и Александра Кодий, в отношении всех составили стандартные для протестующих протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

В ночь на 31 марта активисты решили пройтись с зажжёнными факелами и алыми флагами с символикой Роскомнадзора по проспекту Шаумяна, облачившись в плащи и надев балаклавы на головы. Задерживали их не менее "помпезно": на группу обрушились полностью обмундированные силовики.

"Нас задерживало человек 30, половина в штатском. При задержании меня повалили в грязь и ударили по спине", - сообщила в своем Twitter единственная задержанная девушка.

По её словам, после столкновения ей потребовалась медицинская помощь: приехавшая скорая поставила ей обезболивающий укол и зафиксировала ушиб грудной клетки.

Шествие может обернуться для активистов штрафом в 20-30 тысяч рублей, 50 часами обязательных работ либо 10 сутками ареста.