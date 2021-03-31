Митянина: Общеобразовательным учреждениям Петербурга не хватает 30 тысяч мест

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина отметила проблему перегруженности школ во время своего доклада в ЗакСе 31 марта.

- Наполняемость дошкольных образовательных учреждений составляет 114%, школьных - 110%. Общеобразовательным учреждениям не хватает 30 тысяч мест, - заявила уполномоченный по правам ребенка.

Особенно проблема дефицита мест в школах актуальна для Красногвардейского, Московского, Пушкинского, Выборгского, Невского, Красногвардейского и Приморского районов города, следует из доклада детского омбудсмена.

Отметим, Митянина выступала с докладом перед депутатами более одного часа. За это время она успела коснуться вопросов дистанционного образования, буллинга, детской преступности, роста количества подростковых суицидов и многих других.

Сергей Еремеев