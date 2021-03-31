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13:16

В Выборге за 20 млн рублей законсервируют дом Говинга

фото ЗакС политика В Выборге за 20 млн рублей законсервируют дом Говинга

Памятник историко-культурного наследия, по решению суда изъятый у владельца, дом бывшего книготорговца Говинга в Выборге отремонтируют за счет бюджетных средств. На первый этап работ - консервацию объекта - направят 20 млн рублей из резервного фонда губернатора, о чем сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Первоочередные работы займут от полугода до 9 месяца. Благодаря им перекрытая из-за аварийного состояния здания Крепостная улица наконец станет доступной для полноценного прохода и проезда граждан.

"Нам придется частично разобрать шестой этаж, который будет восстановлен во время реставрации, законсервировать стенки и стянуть металлической обоймой все здание, чтобы стены не разъезжались", - приводятся слова Владимира Цоя, главы областного комитета по сохранению культурного наследия.

По его словам, чиновники будут добиваться "сохранения функции этого памятника", который до разрушения имел жилое и коммерческое назначение. Дом построен в самом начале XX века. Предыдущий владелец, отмечается в сообщении, не справился с обязательствами, которые на здание накладывает статус памятника, и довел его до плачевного состояния.

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