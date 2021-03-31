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13:17

Макаров заявил, что депутаты ЗакСа хотят проведения праймериз ЕР на участках

фото ЗакС политика Макаров заявил, что депутаты ЗакСа хотят проведения праймериз ЕР на участках

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 31 марта в очередной раз напомнил, что выступает за проведение предварительного голосования "Единой России" не только в электронном, но и в очном формате. Спикер ЗакСа отметил, что эту позицию разделяют его коллеги. 

- Все настаивают на том, что должен быть не только электронный способ, но и участки, - продолжил Макаров. - Мы как будем голосовать в сентябре 2021 года? Бюллетенями. Соответственно, депутаты Законодательного собрания на этом настаивают - чтобы [победителей праймериз определяли] тоже бюллетенями. 

Спикер посетовал на то, что у народа и так слишком много проблем, а людей ещё просят зарегистрироваться на портале "Госуслуги", чтобы они смогли принять участие в праймериз. 

- Это позиция абсолютно всех депутатов Законодательного собрания - чтобы как можно больше людей пришло и проголосовало, - добавил он. 

Макаров заявил, что все депутаты ЗакСа будут подавать документы для участия в праймериз по выдвижении кандидатов в новый созыв городского парламента и Госдумы. Спикер рассказал, что уже 64 кандидата подали документы для участия в предварительном голосовании по Заксобранию и 34 - по Госдуме. 

Отметим, что на сайте праймериз "Единой России" пока представлена другая информация. По данным ресурса, на 31 марта 20 человек зарегистрировались для участия в праймериз в ЗакС и 26 - в Госдуму.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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