Муринский парк и Ржевский лесопарк решили защитить от застройки

Петербургский парламент 31 марта принял пакет поправок в закон о зеленых насаждениях общего пользования. В него также вошли предложения о защите от возможной застройки Муринского парка и Ржевского лесопарка.

В первом случае речь идет об участке №4102, на месте которого планировалось появление спорткомплекса Nova Arena-2. Ранее инициативная группа местных жителей добилась в судах отмены разрешения на строительство данного объекта.

Пик борьбы за Муринский парк пришелся на лето 2019 года. Тогда уже началась вырубка деревьев. Это вызвало возмущение жителей. За перенос места строительства спорткомплекса высказались три кандидата в губернаторы Петербурга: Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова.

Глава города Александр Беглов пообещал, что застройщик предоставит концепцию развития территории, которая бы устроила все стороны конфликта. Однако эту концепцию так никто и не презентовал. Поправки о включении участка 4102 в перечень ЗНОП внесли фракция "Справедливая Россия", депутат от "Яблока" Борис Вишневский, а также единороссы Анатолий Дроздов, Галина Назарова, Вера Сергеева, Владимир Носов и Елена Рахова.

Сергей Еремеев

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