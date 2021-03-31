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13:55

Годовые расходы бюджета фонда Ролдугина оказались меньше стоимости купленных им за 6 млн евро скрипок

фото ЗакС политика Годовые расходы бюджета фонда Ролдугина оказались меньше стоимости купленных им за 6 млн евро скрипок

Некоммерческая организация "Возрождение традиций" Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина, базирующаяся в Петербурге, в 2020 году израсходовала 443,6 млн рублей: данная сумма - в несколько меньше стоимости четырех скрипок, которые были приобретены организацией за тот же период, делится "МБХ медиа".

Как указано в размещенной на сайте Министерства юстиции финансовой отчётности, в прошлом году из бюджета фонда 416,6 млн рублей ушло на покупку "инвентаря и иного имущества". На "целевые мероприятия" потратили ещё 12,3 млн рублей; в 5,7 млн рублей обошлось содержание аппарата управления фонда, наконец, 9 млн рублей указаны в графе "прочие расходы".

Обозначенные расходы оказались значительно меньше стоимости пяти скрипок, купленных фондом в 2020 году.

Baza, ссылаясь на Importgenius, сообщала, что в декабре "Возрождений традиций" приобрёл четыре антикварные скрипки XVIII века совокупной стоимостью 6 млн 527 тысяч евро. В случае, если товар был оплачен 2 декабря (это дата поставки) по текущему курсу 91,3 рубля за один евро, то за четыре музыкальных инструмента фонд мог отдать практически 596 млн рублей. Соответственно, данные расходы на 179 млн рублей больше тех, о которых НКО Ролдугина отчиталась в Минюсте.

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