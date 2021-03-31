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14:19

Шлосберг рассматривает вариант с выдвижением в ГД от московского округа

фото ЗакС политика Шлосберг рассматривает вариант с выдвижением в ГД от московского округа

Лидер псковского "Яблока" и депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг поделился предварительными соображениями относительно своего выдвижения в Государственную думу. Политик думает над двумя вариантами, и ни один из них не связан с регионом, в котором он работает.

"Я рассматриваю выдвижение в округе в Москве, естественно, от "Яблока", и в федеральном списке партии. Решение по округу пока не принято, обсуждение идёт с прошлого года. Спасибо всем, кто поддерживает моё решение", - написал демократ в своем Telegram-канале.

Отметим, что ранее Шлосберг, являющийся критиком проекта "Умное голосование", в заочном споре о выборах в Госдуму имел разногласия с главой региональных штабов Алексея Навального Леонидом Волковым. Последний при этом допускал, что в округе Шлосберга будет призывать сторонников Навального голосовать за другого кандидата.

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