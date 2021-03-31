Амосов видит в сохранении Муринского парка двойную победу

Петербургский депутат Михаил Амосов, радостно встретивший окончательное включение участка Муринского парка в список ЗНОП, проанализировал весь ход борьбы за защиту территории. Помимо усилий борцов непосредственно за Муринский парк он отметил, что важен еще сам закон о ЗНОП, которого 15 лет назад еще не было и без которого иммунитет от застройки не мог бы быть гарантирован парку. Таким образом, новый статус парка стал для него двойной победой. Амосов напоминает, что он был в 2007 году среди инициаторов и авторов законодательной нормы о зеленых зонах.

"А соавторами – те тысячи избирателей, которые выступали в защиту зелёных насаждений, но не могли их отстоять. Время показало – закон о ЗНОП стал надёжным щитом для зелёных зон нашего города. Маленьких и больших. Многие скверы и парки уже исчезли бы с карты города, если бы не наши (именно наши с Вами, уважаемые избиратели) усилия", - написал политик в своем Facebook.

Особенностью борьбы за парк у Муринского ручья стало, по мнению Амосова, то, что она практически не требовала никакой специальной агитации: для массового недовольства людей, выплеснувшегося на улицы, было достаточно одной лишь установки строительного забора.

"Звонили и депутатам. Я и мои помощники были на месте немедленно. Приезжала Надежда Тихонова, а вот других депутатов Законодательного Собрания избиратели там не дождались", - вспоминает беспартийный парламентарий.

Напомним, что на участке №4102 планировалось появление спорткомплекса Nova Arena-2. Когда застройщик в 2019 году стал вырубать деревья, конфликт сторон обострился, и в итоге местным жителям удалось добиться в судах отмены разрешения на строительство данного объекта.

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