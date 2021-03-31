Совфед поддержал законопроект о контроле над просветительской деятельностью

Члены Совета Федерации одобрили утвержденный Госдумой резонансный законопроект, дающий определение просветительской деятельности и ставящей ее под государственный контроль, сообщило РИА "Новости".

Нормативный документ, согласно пояснительной записке к нему, был вызван к жизни стремлением не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс". По новому закону, любое "распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции" вне образовательных программ требует согласования с компетентными органами федеральной власти и подробного отчета перед ними.

Против законопроекта высказывались известные деятели культуры, в том числе петербургские, и даже Счетная палата. По мнению критиков инициативы, новая норма прописана крайне размыто, и попасть под нее может практически любое публичное выступление. Кроме того, утверждают ее противники, принятие закона может привести к введению в стране официального института предварительной цензуры.

фото: council.gov.ru