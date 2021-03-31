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15:54

Суд приговорил обвиняемого в нападении на омоновца на акции 31 января Туганкова к 1 году колонии-поселения

фото ЗакС политика Суд приговорил обвиняемого в нападении на омоновца на акции 31 января Туганкова к 1 году колонии-поселения

Ленинский районный суд рассмотрел дело Евгения Туганкова о применении насилия в отношении сотрудника ОМОН (ч.1 ст.318 УК РФ). Его признали виновным и приговорили к одному году в колонии-поселении, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Прокурор в судебном заседании зачитал обвинение: Туганков с другими неустановленными лицами во время несогласованной акции 31 января около 12:00 часов на Пионерской площади якобы применил "не опасное для жизни и здоровья" насилие к бойцу ОМОНа. В частности, Туганков якобы не менее двух раз ударил омоновца в голову и толкнул его в туловище, "причинив последнему физическую боль", озвучила прокурор. На заседании Ленинского районного суда потерпевший представился как Георгий Кривов. 

Туганков полностью признал свою вину. Из чего следует, что дело будет рассматриваться в особом порядке, Кривов и прокурор против этого не возражали. При особом порядке исследование и оценка собранных по делу доказательств не происходит, даётся только характеристика обвиняемого. 

Во время заседания Туганков заявил, что сожалеет о содеянном. Он обратился к потерпевшему Кривову и принёс ему свои извинения. 

 ⁃ Я просто поступил не по-людски, - добавил обвиняемый. 

Прокурор отметила, что Туганков вину признал, раскаивается и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, но правонарушение совершил "цинично". Такой вывод прокурор сделала из-за того, что обвиняемого сразу не задержали - он скрылся с места происшествия. Прокурор запросила 2 года и шесть месяцев реального срока. Защитница Туганкова Светлана Ратникова возразила. Она заявила, что слова о циничном совершении преступления относятся уже к стороне доказывания. Туганкову вменяется нарушение средней тяжести, по которому возможно примирение сторон или штраф, напомнила Ратникова. По ее словам, реальный срок за толчок - не гуманно. 

Судья при вынесении решения сообщила, что правонарушение "повышенной общественной опасности" и мера наказания может быть "исключительно в виде лишения свободы". Туганкова приговорили к одному году колонии-поселения, уже проведённые под арестом два месяца зачтут день за день. 

Напомним, аналогичные дела по применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованных акциях 23 и 31 января возбуждены еще минимум на шестерых человек. Одного из них - геодезиста и отца троих детей Андрею Ломову - уже приговорили к двум годам условно.

София Саттарова

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