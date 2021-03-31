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16:31

Главред "Медиазоны" и журналистка "Коммерсанта" обжаловали свои штрафы за пикеты в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Главред "Медиазоны" и журналистка "Коммерсанта" обжаловали свои штрафы за пикеты в ЕСПЧ

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналистка "Коммерсанта" Мария Старикова обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека из-за штрафов, присуждённых им за участие в пикетах в поддержку Ильи Азара и Ивана Сафронова, прошедших летом 2020 года, информирует "Апология протеста".

В прошлом июле Смирнов получил штраф в размере 15 тысяч рублей, Старикова, в свою очередь, была наказана за августовский пикет.

Журналисты полагают, что российские власти нарушили в их отношении сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статью 10 (свобода выражения мнения) и статью 11 (свобода собраний и объединений).

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